Donald Tusk melduje “pełną gotowość bojową” Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej i były premier Donald Tusk spotkał się z Małgorzatą Kidawą-Błońską. “Właśnie zameldowałem Pani Marszałek pełną gotowość bojową” – napisał w niedzielę na Twitterze. – Na pewno będę miała z jego strony bardzo duże wsparcie – zapewniła kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Tusk zamieścił też na Twitterze zdjęcie z tego spotkania. “Właśnie zameldowałem Pani Marszałek pełną gotowość bojową” – napisał. Ten wpis skomentował, również na Twitterze, szef kampanii kandydatki PO na prezydenta, Bartosz Arłukowicz. “I to jest naprawdę dobre info! Wszystkie ręce na pokład!” – napisał. W niedzielę Kidawa-Błońska była pytana przez dziennikarzy o szczegóły zaanagażowania Tuska w jej kampanię. – Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za gotowość zaangażowania się w kampanię.To dzięki niemu jestem w polityce. Człowiek z tak dużym doświadczeniem jest bardzo ważny, jego wiedza jest bezcenna – mówiła. – Na pewno będę miała z jego strony bardzo duże wsparcie – dodała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

