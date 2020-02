Donald Tusk obiecał wsparcie w kampanii Donald Tusk zadzwonił do Borysa Budki i zapytał o to, jak ma wspierać Platformę Obywatelskiej w kampanii prezydenckiej. Szef PO, choć nie zdradził konkretów, zapewnił, że wsparcie Tuska “na pewno będzie”, a sam Tusk “na pewno zostanie wykorzystany”. Borys Budka w czasie czatu na żywo na Facebooku odpowiadał na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło byłego premiera i byłego szef Rady Europejskiej Donalda Tuska. Czy Platforma Obywatelska zamierza poprosić Tuska o wsparcie w kampanii wyborczej? – Dzisiaj z nim rozmawiałem, zadzwonił, mogę to zdradzić, właśnie o tym, jak wspierać w kampanii wyborczej. Na pewno będzie wykorzystany – powiedział Budka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

