Duda szykuje sobie kolejny kryzys Andrzej Duda skomentował coraz większe ceny, z którymi muszą zderzać się Polacy. Kandydat PiS na prezydenta odniósł się do problemu na spotkaniu wyborczym w Turku. Przyznał, że ceny faktycznie idą w górę. – Ale chcę państwa uspokoić, wiele z nich rośnie tylko przejściowo – pocieszał wyborców. Andrzej Duda, kandydat PiS i reszty Zjednoczonej Prawicy na prezydenta, w ramach kampanii wyborczej odwiedził dziś Turek. W trakcie spotkania urzędująca głowa państwa odniosła się do drożyzny, która coraz bardziej dokucza Polkom i Polakom. – Słyszę i widzę w wielu miejscach, bo przecież też płacę rachunki w domu, w Krakowie za mieszkanie, w którym mieszka nasza córka, że rosną ceny. No proszę państwa rosną – przyznał Andrzej Duda z rozbrajającą szczerością Jego zdaniem, nie ma się jednak czym przejmować. – Ale chcę państwa uspokoić, wiele z nich rośnie tylko przejściowo – dodał Duda. Według niego coraz wyższe rachunki Polaków to efekt wydarzeń międzynarodowych, których rząd PiS nie może kontrolować, takich jak np. kryzys na Bliskim Wschodzie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

