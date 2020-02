Duda wigwizdany w Żyrardowie Z cyklu: Wieści z frontu “Wczoraj PZPR – dzisiaj PiS” – pod takim hasłem zgromadzili się protestujący przeciwko przyjazdowi Dudy do Żyrardowa. Został wygwizdany, co jest już chlubną tradycją obecnej kampanii. Zresztą obejrzyjcie sami: Dudzie na łeb na szyję lecą słupki poparcia. W panikę wpadł jego szef, prezes Kaczyński, i zgromił swoich poddanych za nieudany początek kampanii. W PiSie zapanował wielki strach. Zazwyczaj taki stan ducha podpowiada złe rozwiązania. Ręce bowiem się trzęsą, a w pustych łbach hula wiatr. Mają czego się bać. Jeśli przerżną te wybory, stracą władzę i nieuchronnie nastanie czas surowych rozliczeń. Za łamanie Konstytucji, za niezliczone przekręty, za mowę nienawiści. Duda zapowiedział kolejne pieniądze dla emerytów. Korupcja polityczna, to jedyne, co potrafią i co przychodzi im do nietęgich umysłów. Ludzie jednak dostrzegają, że za te same pieniądze mogą coraz mniej kupić. Władza uspokaja, że wzrost cen jest przejściowy. Nikt jednak nie daje wiary w te zapewnienia. Naród pamięta hiperinflację z początku lat 90. ubiegłego wieku. Sam zarabiałem wówczas w milionach. I miliony wydawałem w spożywczaku… Tymczasem Donald Tusk zapowiedział, że włączy się w kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Kandydatka zadeklarowała chęć wycofania katechezy ze szkół. To kolejny dowód, że wpływy kościelne nieubłaganie topnieją. Pycha kroczy przed upadkiem. Społeczeństwo ma dość udziału kleru we władzy. Klęczenie Dudy i łapanie przezeń hostii przestaje być trendy. Budzi raczej powszechne zgorszenie na tle coraz to nowych skandali pedofilskich. Polecam, korzystając z okazji, najnowszą książkę Klementyny Suchanow zatytułowaną “To jest wojna”. Autorka pisze: “(…) Wraz z pojawieniem się projektu ustawy „Stop aborcji” firmowanego przez fundację Ordo Iuris, rozpoczął się proces, który mnie – kobietę, pisarkę, matkę, córkę, obywatelkę – miał zamienić w „kryminalistkę”, choć broni czegoś, co dotąd wydawało się cywilizacyjną normą.” Stare chwyty PiSu przestają działać. Ludziom spadają klapki z oczu. Widzą Polskę w ruinie jako efekt działania obecnej władzy, jakkolwiek przewrotnie zapowiadany… Spada poparcie dla wynaturzonej władzy. Lud się odwraca. Nadciąga klęska dla formacji Kaczyńskiego. Tak kończą się zawsze populistyczne rządy oligarchów. Będziemy przypatrywać się temu procesowi z wielką satysfakcją i ulgą. Przemysław Wiszniewski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Przemysław Wiszniewski 54-latek, warszawiak. 20 lat pracował w TVP jako dziennikarz TV Edukacyjnej i TV Polonia, z wykształcenia pedagog, UW. Ukończył psychoanalizę szkoleniową. Był aktywistą Otwartej Rzeczpospolitej, prowadząc szkolne pogadanki na temat wielokulturowości. Zaangażowany w dialog żydowsko-polski na blogu FaceJew. Publicysta serwisów Ruch Komitetu Obrony Demokracji, Liberte Leszka Jażdżewskiego, „Medium Publiczne” Ewy Wanat, Koduj24 Magdy Jethon, "Studio Opinii" Stefana Bratkowskiego., były red. nacz. "Naszego Czasopisma", rzecznik Stowarzyszenia WRD i ODnowy. Wydawca jednodniówki "Na czatach" pod redakcją Haliny Flis-Kuczyńskiej. Zaangażowany w dokumentowanie wideo działań opozycji ulicznej na Video-KOD, a także przekazów Tomasza Piątka. Search

