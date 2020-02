Duda zaczął słabo. Z palcem Lichockiej i wolnością słowa w tle. Na pierwszym etapie wyścigu przed majowymi wyborami prezydenckimi niepewnych czynników jest tak wiele, że nikt, z Andrzejem Dudą włącznie, nie może czuć się pewnie. Kampania Andrzeja Dudy nie ma dobrego startu, ale nie ma też startu złego. Sondaże są dla urzędującego prezydenta korzystne, ale nie rewelacyjne. Jego główna konkurentka jest wybitnie słaba, ale to może w drugiej turze nie mieć znaczenia. Na pierwszym etapie wyścigu przed majowymi wyborami niepewnych czynników jest tak wiele, że nikt, z Andrzejem Dudą włącznie, nie może czuć się pewnie. Kampania urzędującego prezydenta rozpoczęła się od potknięcia o palec posłanki Lichockiej. Reakcja partii na fatalne wizerunkowo zachowanie pani poseł była zaskakująca. Zwykle w sytuacjach, gdy nawet najbardziej zaufany człowiek może przynieść formacji wymierne szkody – a tak było w tym przypadku – Jarosław Kaczyński reagował bezwzględnie, by przypomnieć choćby to, jak rozprawił się z Adamem Hofmanem i jego paczką. Tym razem jedyną konsekwencją, jaką poniosła Lichocka, było niezrobienie z niej rzeczniczki sztabu Andrzeja Dudy. Nie została w rodzimym klubie ukarana nawet upomnieniem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

