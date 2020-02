Dudzie zniknęli fani, Kidawa-Błońska w górę. Raport: kampania w sieci. Miniony tydzień, od 10 lutego, był w mediach społecznościowych korzystny dla kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: miała największy wzrost obserwujących, najlepsze wyniki aktywności na Facebooku i na Twitterze. Pod względem liczby reakcji na FB wciąż najlepsi są jednak: Robert Biedroń i Szymon Hołownia 14 i 15 lutego Andrzejowi Dudzie zniknęło po kilkuset obserwujących jego konto na Facebooku. Urzędujący prezydent jest dziś jedynym z szóstki kandydatów, który odnotował spadek liczby fanów. Duda miał rekordową sobotę, ale poza tym zaangażowanie jego odbiorców było niskie – wygląda to podobnie także, gdy spojrzymy na liczbę wzmianek z jego kampanijnym hashtagiem #Duda2020. Mimo spektakularnej konwencji, wzmianek tych było prawie tyle samo co tych z hashtagiem jego największej konkurentki – #Kidawa2020. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.