Duży wzrost liczby zachorowań na Covid-19 po zmianie metod diagnozowania W ciągu ostatniej doby liczba ofiar koronawirusa w prowincji Hubei, w której znajduje się miasto Wuhan, gdzie wirus 2019-nCoV pojawił się w grudniu 2019 roku, wyniosła rekordowe 242 osoby. Stwierdzono też rekordowy wzrost liczby nowych zachorowań w prowincji – aż o 14840. Jak pisze Reuters do gwałtownego wzrostu liczby zgonów spowodowanych Covid-19 i zachorowań na tę chorobę wywoływaną przez koronawirus 2019-nCoV, doszło po przyjęciu zmiany metod diagnozowania pacjentów podejrzewanych o bycie nosicielami koronawirusa. Gdyby stosować poprzedni sposób diagnozowania, liczba nowych przypadków choroby w ciągu ostatnich 24 godzin w prowincji Hubei wyniosłaby 1508 – podaje Reuters. W całych Chinach chorych na Covid-19 jest 59539 osób. Z powodu choroby zmarło 1361 osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

