Dwa wiece ws. Juszczyszyna. Odczytano uchwały, które podarł Nawacki. W Olsztynie odbyły się dwa wiece. Jeden popierał działania Pawła Juszczyszyna, drugi Macieja Nawackiego. W niedzielę przed olsztyńskim sądem zaplanowano wiec solidarności z sędzią Juszczyszynem. "Obronimy wolne sądy", "wolne sądy, wolni ludzie" oraz "Konstytucja" – takie napisy pojawiły się na transparentach. W akcji wzięli udział nie tylko sympatycy Pawła Juszczyszyna, lecz również sędziowie olsztyńskiego sądu rejonowego, ale także innych apelacji. Odczytano uchwały, które w piątek podarł Maciej Nawacki. – W Polsce jest nas 10 tysięcy. Zawieszono Pawła, ale wszystkich nas nie zawieszą. Póki jesteśmy, będziemy stali na straży praw obywatelskich. Będziemy bronili waszych wolności i żaden polityk nie będzie miał wstępu na salę rozpraw – mówiła sędzia Ewa Zabudowska z Gdańska. Dodała, że "za chwilę wchodzi w życie ustawa kagańcowa, która pewnych rzeczy będzie zakazywała sędziom".

