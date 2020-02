Dwaj Polacy na Tajwanie próbowali przemycić prawie cztery tys. masek Celnicy na Tajwanie przejęli od dwójki Polaków 3 446 maseczek chirurgicznych – podała tajwańska agencja prasowa CNA. Władze wyspy wprowadziły restrykcje dotyczące wywozu maseczek w związku z epidemią groźnego koronawirusa. Według urzędu celnego była to największa pojedyncza konfiskata maseczek na Tajwanie, odkąd restrykcje weszły w życie. Dwójka obywateli RP przybyła ze Stanów Zjednoczonych na lotnisko międzynarodowe Tajpej-Taiwan Taoyuan, gdzie przesiadali się na samolot do Szanghaju w Chinach kontynentalnych – podała CNA, powołując jednego z urzędników celnych z lotniska. Niewymieniony z nazwiska celnik podkreślił, że Polacy mogli poczekać na lot do Szanghaju w strefie tranzytowej, ale zdecydowali się przejść przez kontrolę imigracyjną, więc dotyczyły ich restrykcje eksportowe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

