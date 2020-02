Dworczyk zachwycony sondażem, który wkręcał badanych. Zamówił Ziobro, wykonał Kantar. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, ośrodek badawczy ministra Ziobry, zamówił w Kantarze sondaż z trzema tendencyjnymi pytaniami o dyscyplinowanie sędziów. TVP dodatkowo zmanipulowała przedstawienie wyników. Szefowa Kantara nie mogła doprosić się sprostowania. Dworczyk cytuje sondaż jako dowód na masowe poparcie reformy kagańcowej. Koło się zamyka „Czy sędziowie powinni odpowiadać dyscyplinarnie przed organem niezależnym od środowiska sędziów?” – dzwoni ankieter Kantara. Co to za „organ”? Nie wiadomo. ale dlaczego nie, skoro „niezależny”? Każdy powinien przed kimś odpowiadać – myśli osoba badana. I zaznacza „tak”, a PiS triumfuje: Polacy popierają naszą reformę. Takich pseudo-sondaży jest coraz więcej. RMF FM i DGP przy pomocy multi-sondażowni IBRiS robią badanym wodę z mózgu pytając, co ważniejsze: prawo polskie i konstytucja, czy prawo unijne. A przecież art. 91 Konstytucji RP przesądza o wyższości umów międzynarodowych, a jak się nie zgadza, to prawo międzynarodowe „jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

