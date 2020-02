Dyrektor Teatru Bagatela odwołany W piątek Henryk Jacek S. oficjalnie przestał być dyrektorem Teatru Bagatela w Krakowie. Urząd Miasta Krakowa przygotowuje nowy statut tej instytucji i przewiduje w nim m.in. dwóch dyrektorów. Konkurs na nowe władze ma być ogłoszony w połowie lutego. – Z dniem 31 stycznia rozwiązano umowę z dotychczasowym dyrektorem Teatru Bagatela. Decyzję taką podjął prezydent Jacek Majchrowski, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w teatrze: NSZZ Solidarność Pracowników Teatru Bagatela, Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Bagatela, a także po uzyskaniu opinii Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz Stowarzyszenia Związku Artystów Scen Polskich – powiedziała w piątek rzeczniczka prasowa prezydenta Krakowa Monika Chylaszek. Henryk Jacek S. udał się na urlop po tym, jak w jesieni grupa byłych i obecnych pracownic teatru oskarżyła go o molestowanie seksualne i mobbing. Mężczyzna usłyszał także prokuratorskie zarzuty dotyczące nakłaniania do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

