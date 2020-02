Działo się (224). Tydzień w tym co naprawdę ważne. Kolejny tydzień (26 lutego – 3 marca) przynosi – jak zazwyczaj – przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą – czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne. Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych. Oto te fakty: 26 LUTEGO 1797 – Bank of England wyemitował pierwszy banknot o nominale 1 funta. Początek kariery pieniądza papierowego, choć już wcześniej był on w obiegu. Trwa do dziś, choć obrót bezgotówkowy i rozliczenia elektroniczne chyba zwyciężą. Ale… Pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach w IX w. n.e., w XIII w. stosowali je także Mongołowie. Pierwsze polskie banknoty, zwane wtedy biletami skarbowymi, puszczono w obieg 16 sierpnia 1794 r. w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej. 1885 – Na konferencji berlińskiej europejskie mocarstwa uznały prawa króla Belgów Leopolda II Koburga (1835-1909) do dorzecza Kongo. Rzecz właściwie dziś coraz bardziej nie do pojęcia – niby dlaczego jakieś państwa z jednego kontynentu miałyby przesądzać coś o losach cudzych terytoriów, w dodatku na innym kontynencie? 1915 – I wojna światowa: po raz pierwszy w historii wykorzystano w boju miotacze ognia (niemie-cki 3. pułk zwiadowczy gwardii w Malancourt na froncie zachodnim). Miotacz ognia (inaczej miotacz płomieni) – broń wyrzucająca w kierunku przeciwnika strumień zapalonej mieszanki. Pierwsza wzmianka o podobnej broni widnieje w dziele Tukidydesa Wojna peloponeska przy opisie oblężenia Delion w roku 424 p.n.e. Amerykański miotacz ognia z okresu II wojny światowej w akcji 27 LUTEGO 1881 – Urodził się Luitzen Egbertus Jan Brouwer (zm. 2 grudnia 1966) – genialny i nieco ekscentryczny matematyk holenderski, pracujący w dziedzinach topologii, teorii mnogości, teorii miary i analizy zespolonej. Był jednym z wybitnych zwolenników i twórców intuicjonizmu w matematyce – poglądu, odrzucającego między innymi korzystanie z prawa wyłączonego środka (które orzeka, że albo prawdziwe jest dowolne twierdzenie, albo jego zaprzeczenie) jako metody dowodzenia. Między nami mówiąc, matematyka intuicjonistyczna wcale nie jest zgodna z ludzką intuicją (wbrew nazwie); jest przy tym bardzo trudna. Ale Brouwerowi udało się udowodnić właśnie metodami intuicjonistycznymi sporo ważnych twierdzeń „zwykłej” matematyki. Brouwer (z prawej) w 1932 r. Z lewej Bohr 1879 – Sztuczny środek słodzący, sacharyna, został odkryty przez Ira Remsena i Constantina Fahlberga z Johns Hopkins University w USA. 1932 – James Chadwick (1891-1974), angielski fizyk, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1935, ogłosił na łamach tygodnika „Nature” odkrycie neutronu. W jakiś czas potem dowiedział się, że w tym samym czasie identycznego odkrycia dokonał niemiecki uczony Hans Falkenhagen, który jednak obawiał się opublikowania. Chadwick pragnął podzielić się z niemieckim naukowcem Nagrodą Nobla (zarówno samą nagrodą, jak i gratyfikacją pieniężną z nią związaną), skromny Falkenhagen odmówił. 28 LUTEGO 1953 – Amerykanin James Watson i Brytyjczyk Francis Crick ogłosili, że na podstawie rentgenogramów odkryli strukturę DNA. Zaczęła się era genetyki. 1901 – Urodził się Linus Pauling, amerykański fizyk, chemik, jedyny dotychczas dwukrotny indywidualny laureat Nagrody Nobla – z chemii i pokojowej (zm. 1994). Był wielkim przeciwnikiem broni jądrowej. W związku z tym osławiony senator Joseph R. McCarthy nazwał go komunistą. 1953 – Zmarł Eleazar Lipa Sukenik (ur. 12 sierpnia 1889 w Białymstoku) – archeolog i profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Do jego największych odkryć należą: synagoga w Bet Alfa, Hamat Gader i trzeci mur obronny Jerozolimy (z czasów trzeciej Świątyni Jerozolimskiej). Zainicjował gromadzenie kolekcji zabytków judaistycznych. Gdy w 1947 roku poproszono go ocenę pierwszych zwojów z Qumran, rozpoznał m.in. księgę Izajasza i docenił ogromne znaczenie tego odkrycia. Do końca życia pracował nad tymi rękopisami. W 1948 roku opublikował pierwszy artykuł łączący zwoje ze społecznością Esseńczyków. Wraz z biblistą Umberto Cassuto opublikował w 1950 roku Encyklopedię Biblijną. Eleazar Sukenik w 1951 r. 29 LUTEGO 1940 – Odbyła się 12. ceremonia wręczenia Oscarów. Hattie McDaniel (1895-1952) jako pierwsza aktorka – Afroamerykanka otrzymała Oscara za rolę Mammy w Przeminęło z wiatrem, a sam film nagrodzono ogółem ośmioma statuetkami. 1960 – W Chicago otworzono pierwszy w świecie Klub Playboya ze słynnymi „króliczkami”. Było to w siedem lat po wydaniu pierwszego numeru pisma. Zaczynała się epoka swobody obyczajowej. W latach 1970 „Playboy” osiągnął szczyt popularności. W 1975 sprzedawano ok. 5,6 mln egzemplarzy. Szef Playboya Hugh Hefner z Kendrą Wilkinson i Bridget Marquardt w Monachium (2006) 1968 – Brytyjska astrofizyczka Jocelyn Bell Burnell poinformowała o odkryciu pierwszego pulsara (to wysoce zmagnetyzowana, rotująca gwiazda neutronowa lub biały karzeł, która emituje wiązkę promieniowania elektromagnetycznego). 1 MARCA 1642 – W Padwie niemiecki anatom Johann Georg Wirsung podczas sekcji zwłok straconego mordercy Zuane Viaro della Badia, odkrył i opisał przewód trzustkowy. 1912 – Nad Jefferson Baracks w stanie Missouri Amerykanin Albert Berry wykonał pierwszy skok spadochronowy z pokładu samolotu. 1928 – Urodził się Seymour Papert (niekiedy podaje się 29 lutego, zm. 31 lipca 2016) – południowoafrykański matematyk i informatyk, autor języka programowania LOGO,jeden z pionierów sztucznej inteligencji. Wychował się i uczył w Południowej Afryce, gdzie występował przeciwko apartheidowi. Autor prac z zakresu matematyki, AI , edukacji, procesów poznawania (zwłaszcza u dzieci), współpracownik Marvina Minsky’ego, został nazwany przez Minsky’ego „najwybitniejszym żyjącym dydaktykiem matematyki”. Seymour Papert 2 MARCA 1863 – Kongres USA przyjął, że rozstęp torów kolejowych kolei Union Pacific Railroad wyniesie 4 stopy i 8,5 cala. Nie byłoby w tym nic specjalnie godnego uwagi, gdyby nie to, że tę wielkość przyjęto wkrótce w większości krajów świata… 1972 – Pioneer 10 – bezzałogowa sonda kosmiczna NASA został wyniesiony z przylądka Canaveral na Florydzie z zespołu startowego nr 36, 3 marca 1972 roku przy użyciu rakiety nośnej Atlas Centaur. 3 grudnia 1973 roku sonda przeleciała w odległości 130 354 km od Jowisza. Pioneer 10 przekazał na Ziemię 300 zdjęć planety, odkrył pasy radiacyjne i przekazał szczegóły na temat magnetosfery Jowisza. Sondę wykorzystano także do dokładniejszego wyznaczenia masy Jowisza i jego czterech księżyców galileuszowych. Pioneer 10 był pierwszą sondą, która przeleciała przez pas planetoid, udowadniając, że jest to bezpieczne. Po raz ostatni dane telemetryczne z sondy odebrano 27 kwietnia 2002 roku. Ostatnie bardzo słabe sygnały zdołano odebrać 23 stycznia 2003 roku. Fotografia Jowisza wykonana przez sondę Pioneer 10 1978 – Został wystrzelony sowiecki statek kosmiczny Sojuz 28 z pierwszym czechosłowackim i zarazem pierwszym spoza USA i ZSRS kosmonautą Vladimírem Remkiem na pokładzie. 3 MARCA 1875 – W Montrealu rozegrano pierwszy mecz hokeja na lodzie. Tego samego dnia w Paryżu odbyła się prapremiera opery Carmen Georges’a Bizeta. 1923 – Ukazało się pierwsze wydanie amerykańskiego tygodnika „Time”. Ma on największy nakład spośród amerykańskich tygodników (średnio ponad 4 mln egz.). Najbardziej znany jest z przyznawania tytułu „Człowiek Roku”. Otrzymuje go osoba, która w minionym roku miała, zdaniem redaktorów, największy wpływ na wydarzenia w Ameryce i na świecie w pozytywnym lub negatywnym znaczeniu. Wśród laureatów byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, dyktatorzy Adolf Hitler i Józef Stalin oraz dwóch Polaków: Jan Paweł II i Lech Wałęsa. Tytuł po raz pierwszy przyznano Charlesowi Lindberghowi w 1927. W 2006 „Time” nagrodził społeczność internetową, honorując w ten sposób masowy wkład w rozwój internetowych treści i społeczności. Okładka jednego z ostatnich numerów „Time” 1955 – W programie muzycznym Louisiana Hayride po raz pierwszy na antenie telewizyjnej wystąpił Elvis Presley. Podobno żyją już dorośli ludzie, którzy nie wiedzą, kim był. Na wszelki wypadek zatem: to amerykański piosenkarz i aktor. Jedna z ważniejszych ikon popkultury XX wieku, znany powszechnie jako Elvis, często nazywany „Królem Rock and Rolla” lub po prostu „Królem”. Wyszperał Bogdan Miś Wszystkie ilustracje i fakty pochodzą z zasobów Wikipedii. Opinie i komentarze autora. Senior polskich popularyzatorów nauki, jeden z najstarszych polskich programistów. Z wykształcenia matematyk, wieloletni wykładowca szkół wyższych. Dziennikarz. Przez wiele lat obecny na antenach Telewizji Polskiej, z której odszedł w wyniku negatywnej weryfikacji z okresie stanu wojennego.

