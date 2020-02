Dzień Nauki Polskiej. To pierwsze takie święto. Dzień Nauki Polskiej to nowe święto w polskim kalendarzu. Z tej okazji w Toruniu zorganizowano specjalną galę. 19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Wprowadzenie tego święta to inicjatywa grupy posłów PiS. Ich celem było ustanowienie nowego święta państwowego, który “stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Na początku lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie wprowadzenia nowego święta. Dlaczego wybrano taką datę? 19 lutego 1473 roku urodził się wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, miłośnik prawa i strateg wojskowy – Mikołaj Kopernik. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.