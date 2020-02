Dziewice po 20-stce są jak “jednorożce” Od małego uczono nas, abyśmy traktowały dziewictwo jako coś magicznego i żebyśmy (broń Boże) nie oddawały byle komu naszego “kwiatka”. Większość dziewczyn uprawiało seks po raz pierwszy w wieku kilkunastu lat. Niektóre kobiety postanowiły jednak poczekać ze swoim pierwszym razem i tak mając ponad 20 lat wciąż są dziewicami. Nie dlatego, że nikt ich nie chce, albo że coś jest z nimi nie tak. Oto, jakie są powody ich abstynencji oraz dlaczego nie lubią być nazywane cnotkami. O dwudziestoparoletnich dziewczynach, które nie zaczęły jeszcze współżyć, mówi się różnie. A to pewnie nikomu się nie podobają, a to pewnie mają jakiś problem z głową – w końcu jak można tyle czasu nie uprawiać seksu? Otóż nie ma w tym nic złego. Dziewictwo nie jest czymś, czym powinniśmy się przejmować. Tym bardziej nie powinnyśmy też wykorzystywać tego przeciwko drugiej osobie. Głupotą jest wierzenie w to, że “cnota” nas w jakikolwiek sposób określa. Coraz częściej pojawiają się głosy, że dziewictwo jest konstruktem społecznym mającym za zadanie uciskać kobiety. Na dziewczynach wciąż wywierana jest presja. Wiele z nich opiera poczucie własnej wartości na koncepcji tego, czy są dziewicami, czy nie. Ich “czystość” bądź “nieczystość” jest niekiedy wytykana palcami przez mężczyzn, ale także przez inne przedstawicielki płci pięknej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

