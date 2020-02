Ekipa “Bożego Ciała” po oscarowej gali “Żalu chyba nie ma. Jest ekscytacja i wdzięczność” – tak w rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM grająca w “Bożym Ciele” Jana Komasy Eliza Rycembel podsumowała tegoroczną oscarową galę. Polscy filmowcy wyszli z Dolby Theatre bez statuetki dla najlepszego filmu międzynarodowego, którą zgarnął koreański “Parasite”. “Konkurowaliśmy z najlepszym filmem tego roku” – zauważył grający w “Bożym Ciele” Tomasz Ziętek. To ogromne wyróżnienie, być w kategorii, w której człowiek (Bonga Joon-ho, reżyser “Parasite” – przyp. red.) zdobywa 4 nagrody… Jest to coś wspaniałego. To, że w ogóle znaleźliśmy się tutaj, jest jakimś fenomenem i czymś wspaniałym – mówiła w rozmowie z RMF FM Eliza Rycembel. Wszystko poszło gładko – odparła spytana o przejście po czerwonym dywanie, którego się obawiała ze względu na 12-centrymetrowe szpilki. Stało się wiele podczas tego wieczoru – mówił naszemu korespondentowi grający w “Bożym Ciele” Tomasz Ziętek. Niezwykła przyjemność móc w tym święcie kina uczestniczyć, tym bardziej obserwować te zmiany, nagrodę dla “Parasite” w kategorii najlepszego filmu – tłumaczył. Czy w jego sercu jest żal? Nie, duma raczej, że znaleźliśmy się w takim gronie, konkurowaliśmy z najlepszym filmem tego roku – zapewniał młody aktor. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

