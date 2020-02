Emerytki w Unii dużo biedniejsze od emerytów W Unii Europejskiej najbardziej dyskryminuje emerytki Luksemburg, Malta i Holandia. Ideał równości płci jest bardzo blisko w Estonii. Ale estońscy emeryci są najbiedniejsi w Unii. Eurostat opublikował dane o emeryturach kobiet i mężczyzn (w wieku 65+) w krajach Unii według stanu na początek 2019 r. Średnia różnica w wysokości świadczeń wyniosła 30 proc. na korzyść mężczyzn. To o 4 pkt proc. mniej niż w 2010 r. Krajem, który najbardziej dyskryminuje kobiety, jest Luksemburg. Emerytury pań są średnio o 43 proc. niższe od emerytur panów. Na Malcie różnica wynosi 42 proc. W znanych z haseł równościowych Niderlandach, kobiety dostają o 40 proc. niższe emerytury, w Austrii o 39 proc. niższe, a w Niemczech o 37 proc. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.