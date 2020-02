Emmanuel Macron wskazał cztery filary europejskiego bezpieczeństwa Unia Europejska powinna stać się jednym z sygnatariuszy nowego układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej START – oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron w wykładzie wygłoszonym dziś w Szkole Wojennej w Paryżu. Oznajmił również, że “bezpieczeństwo europejskie musi opierać się na czterech filarach, którymi są: multilateralizm, partnerstwo strategiczne, autonomia bezpieczeństwa europejskiego i suwerenność państw członkowskich”. W ocenie francuskiego prezydenta, czasy gdy sprawy globalnego bezpieczeństwa nuklearnego decydowały się w negocjacjach bilateralnych między Waszyngtonem i Moskwą były charakterystyczne dla okresu zimnej wojny. W opinii Emmanuel Macrona w obecnej sytuacji, gdy skala ryzyka w sferze bezpieczeństwa znacząco się rozszerzyła, konieczne jest przekształcenie negocjacji rozbrojeniowych, zwłaszcza w sferze broni strategicznej, w rozmowy co najmniej trójstronne, jeśli nie wielostronne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.