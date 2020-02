Energa i Enea zawieszają finansowanie projektu Ostrołęka C To jedna z ważniejszych inwestycji rządu określana też “węglowym pomnikiem” PiS. Planowany blok elektrowni na węgiel kamienny w Ostrołęce miał kosztować nas ok. 6 mld zł brutto i zacząć pracę w 2023 r. Jednak państwowe spółki odpowiadające za jego powstanie poinformowały o zawieszeniu finansowania projektu. “Zawieszenie finansowania następuje w szczególności w związku z potrzebą i na czas przeprowadzenia przez sponsorów (spółki Energa i Enea – red.) analiz w zakresie dalszych działań w projekcie, w tym jego dalszego finansowania. Szczegółowy przedmiot, harmonogram oraz sposób przeprowadzenia analiz zostanie uzgodniony przez sponsorów w terminie 10 dni od dnia zawarcia porozumienia. Analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych projektu” – poinformowano w komunikacie. W komunikacie przyznano, że do tej pory nie udało się znaleźć dodatkowego inwestora w budowę nowego węglowego bloku w Ostrołęce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.