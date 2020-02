Epidemia koronawirusa. Trwa wyścig po szczepionkę. Epidemia 2019-nCoV zaktywizowała wiele firm farmaceutycznych do poszukiwania skutecznego leku. Przeznaczają na to miliony dolarów – pisze środowa “Rzeczpospolita”. Jak czytamy w “Rzeczpospolitej”, wiceminister nauki i techniki Chińskiej Republiki Ludowej Xu Nanping, ogłosił, że chińska szczepionka będzie gotowa do przeprowadzenia prób klinicznych już pod koniec kwietnia. Chińska Narodowa Agencja ds. Leków zatwierdziła też stosowanie Fawilawiru, silnego środka przeciwwirusowego, wcześniej znanego pod nazwą Fapilawiru. Badania kliniczne z udziałem 70 pacjentów, prowadzone w Shenzhen w prowincji Guangdong dowodzą wysokiej skuteczności tego leku przy minimalnych skutkach ubocznych. Z kolei naukowcy z chińskiego koncernu biotechnologicznego Clover Biopharmaceuticals z siedzibą w Chengdu pracują nad rekombinowaną szczepionką przy użyciu opatentowanej technologii Trimer-Tag. Firma informuje, że uzyska w ten sposób szczepionkę opartą na białku S (S-Trimer) wirusa 2019-nCoV, które jest odpowiedzialne za wiązanie się wirusa z komórką gospodarza i wywoływanie w jego organizmie infekcji – pisze gazeta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

