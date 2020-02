Estonia broni Polskę i potępia Rosję. Rosyjski ambasador mówi o bluźnierstwie. Estoński parlament przyjął uchwałę “O pamięci historycznej i fałszowaniu historii”. W dokumencie podkreślono, że Rosja jest jednym z głównych inicjatorów wybuchu II wojny światowej. Rezolucję skrytykował rosyjski dyplomata Aleksandr Pietrow. Parlament Estonii niemal jednomyślnie przyjął w środę uchwałę “O pamięci historycznej i fałszowaniu historii”. W dokumencie potępiono “próbę pisania na nowo historii przez Rosję, która zaprzecza roli ZSRS jako jednego z głównych inicjatorów wybuchu II wojny światowej i obwinia ofiary agresji”. Za głosowało 72 parlamentarzystów, a jeden był przeciw – podaje portal err.ee. W uchwale podkreślono, że II wojna światowa stała się możliwa dzięki podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Dokument wezwał estoński rząd do wspierania pamięci historycznej zarówno w tym kraju, jak i na całym świecie. Rosja niedawno oskarżyła Polskę o doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. Według jej stanowiska to nasz kraj odpowiada za fałszowanie historii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

