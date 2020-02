ETA – czy mówić prawdę i co jeśli kiedyś zlamało się prawo w Polsce?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Polska należy do krajów ruchu bezwizowego jeżeli chodzi o Kanadę oraz (od listopada 2019) USA. Jednakże chcąc przyjechać do tych krajów – i tu bardzo ważne jest słownictwo – „przyjechać”, a mówiąc jeszcze dokładniej – przylecieć – trzeba mieć autoryzację, która nazywa się eTA (Kanada), oraz ESTA (USA). Przypominam o tym, ponieważ wciąż jest to często niespodzianką dla niektórych osób. Nie będę pisać o USA – zajmę się tylko Kanadą, zgodnie z moją specjalizacją.

Zajmijmy się więc regułami prawnymi odnośnie do Kanady zaczynając od eTA. Każdy, kto planuje wsiąść do samolotu lecącego do Kanady musi ją posiadać. eTA kosztuje 7 dolarów kanadyjskich. Trzeba wypełnić kwestionariusz, który znajduje się na stronie imigracyjnej rządu kanadyjskiego (warto się upewnić, czy na pewno jest to strona rządu Kanady!) oraz zgodnie z prawdą odpowiedzieć na pytania. Dla większości pytania są proste. Jednakże jest wiele osób, które mają wątpliwości co wpisać.

Wcale się nie dziwię – chcieliby otrzymać pozytywną decyzję, a tu mają odpowiedzieć na pytania, które są… trudne. Na przykład, pytanie o przeszłość kryminalną. Otrzymuję wiele telefonów oraz emaili od Państwa z zapytaniem, czy ujawnienie przeszłości kryminalnej przeszkodzi w uzyskaniu eTA, wjeździe do Kanady, uzyskaniu wizy pracowniczej, studenckiej czy pobytu stałego. Pytania tak zadawane są dwuznaczne. Niejednokrotnie rozumiem, że tak naprawdę osoba pyta się mnie, czy powinna pisać prawdę. Moja odpowiedź jest prosta: zawsze powinno się podawać tylko prawdziwe informacje.

Natomiast tylko na podstawie szczegółowych informacji na temat przeszłości danej osoby jest możliwość stwierdzenia, czy kwalifikuje się ona na wjazd do Kanady, czy też nie. Zasad na ten temat jest bardzo dużo – tak jak kodeks karny jest grubą księgą, tak opisanie wszystkiego tutaj jest niemożliwe. Ale powinni Państwo wiedzieć, że do Kanady mogą być wpuszczone osoby, które mają czystą przeszłość kryminalną, czyli nigdy nie były karane za przestępstwo, które w Kanadzie też jest przestępstwem. Wprawdzie jest parę przestępstw, które nie dyskwalifikują, ale nie jest ich wiele. I wszystkie trzeba ujawnić starając się o eTA.

Wiele z przestępstw nigdy się nie przedawnia według prawa Kanady, nawet jeśli przedawnia się w Polsce. Natomiast jest także wiele przedawnionych przestępstw w Polsce, które również mogą zostać za takie uznane przez Kanadę. Dlatego zawsze, ale to zawsze, trzeba wszystko zeznać zgodnie z prawdą, w pełni odpowiedzieć na wszystkie pytania i ujawnić wszystkie fakty. Jeżeli tak zrobimy, to – uwaga – urzędnik imigracyjny będzie wymagał dodatkowych dokumentów, aby móc porównać przestępstwo popełnione w Polsce do tego, co na ten temat mówi kanadyjski kodeks karny. Czy można potem otrzymać eTA? To zależy od sytuacji.

Niektórzy nie kwalifikują się, inni – tak. W wieku przypadkach, jeżeli popełnione przestępstwo nie było poważne oraz jeśli upłynęło co najmniej 5 lat od czasu zakończenia kary – to jest możliwe, że można prosić o tzw. rehabilitację. Jest to proces, w ramach którego trzeba przekonać kanadyjskie Immigration, że nie jest się recydywistą, że upłynęło dużo lat i już nie powtórzyliśmy błędu z przeszłości oraz nie ma szans, że popełnimy ten czyn ponownie. Czyli – jesteśmy zrehabilitowani.

Warto wiedzieć, że o taką rehabilitację nie można prosić na granicy po przylocie do Kanady – trzeba to zrobić zaczynając cały proces poprzez poprawne i zgodnie z prawdą odpowiedzi na pytania wypełniając podanie o eTA.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.