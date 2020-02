Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce wykluczyć politycznie zależną KRS Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) rozpoczyna procedurę wykluczenia ze swojego grona nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Poinformował o tym Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów José Igreja Matos. – Nadszedł czas, aby zainicjować proces wydalenia politycznie zależnej Polskiej Rady Sądownictwa z ENCJ – oświadczył na Twitterze. Oświadczenie szefa Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów to pokłosie wczorajszej debaty na temat praworządności w Polsce. – Sytuacja w Polsce jest bezprecedensowa, nigdy w historii UE żaden rząd państwa członkowskiego nie sprawował tak dużej kontroli nad sądownictwem – powiedział słowacki eurodeputowany grupy Odnowić Europę, Michal Šimečka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

