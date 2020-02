Europejskie miasta przyszłości. Wysokie miejsca polskich miast. Warszawa zajęła szóste miejsce w rankingu europejskich Miast Przyszłości 2020/2021 przygotowanym przez serwis fDi. Zaskakujące – 17. miejsce – zajął Stryków, bezpośrednio przed Oslo, Barceloną, Sztokholmem i Cambridge. Serwis fDi, który należy do wydawnictwa z grupy Financial Times, przeanalizował w sumie 505 różnych europejskich lokalizacji, przyznając im punkty w sześciu różnych kategoriach. Wyniki zostały przedstawione z podziałem na poszczególne kategorie w zależności od wielkości miast oraz ich położenia geograficznego, jak również w zestawieniu ogólnym. Pierwsze miejsce zajął Londyn – stało się tak mimo potencjalnych zagrożeń wynikających z brexitu. W rankingu ogólnym zwyciężył Londyn, który zajął pozycję lidera pomimo potencjalnych zagrożeń wynikających z brexitu. Stolica Wielkiej Brytanii zwyciężyła w sumie w czterech z sześciu szczegółowych kategorii ocen w grupie miast o największym znaczeniu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.