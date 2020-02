Film “Kler” Bestsellerem Empiku 2019 Wśród zwycięzców Bestsellerów Empiku 2019 znalazł się Wojciech Smarzowski, któremu nagrodę za film “Kler” wręczyła Grażyna Torbicka. Reżyser znany z krytycznego stosunku do Kościoła w Polsce i przy tej okazji nie powstrzymał się od soczystego komentarza. Gdy Grażyna Torbicka otworzyła kopertę z wynikami i zobaczyła, że wygrał “Kler”, powiedziała “Czarno widzę”. Reżyser nie chciał być gorszy i dodał też coś od siebie. – Życzę dobrego wieczoru i rozwiązania konkordatu – powiedział.



Już po zejściu Smarzowskiego ze sceny Grażyna Torbicka wciąż stała obok gospodarza wieczoru Marcina Prokopa. – Tym sposobem w naszym kraju kler znów dominuje – dodała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.