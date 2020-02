Flaszowce – gama dobrych smaków

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

Kiedy przed dwoma tygodniami opisywałem egzotyczne guyabano, to po to aby ją posmakować, zajrzeć musiałem do warzywno-ogrodniczych działów kilku torontońskich sklepów. Ku pewnemu mojemu zaskoczeniu zobaczyłem tam, że wybór ewoluuje tam w dosyć szybkim tempie w kierunku coraz to większego wyboru tropikalnych owoców. Zaledwie przed kilkoma laty tropik reprezentowany był głównie przez pomarańcze, ananasy, banany, no i może jeszcze cytryny. Za pewną nowość uznawało się wtedy mango, guave albo papaje.

Dzisiaj są one obecne na wszystkich owocowych półkach, tak że wielu ma do sklepów nawet pretensje, kiedy ich tam zabraknie. Dzisiaj w sklepach spożywczych relatywną nowość stanowią natomiast owoce kilku gatunków flaszowców. Trzeba zdawać sobie przy tym sprawę, że ich żywotność na półkach jest naprawdę bardzo krótka – zaledwie kilka dni. A zatem ich transport do Kanady musi być bardzo sprawny, a “przelotowość” sprzedaży na półkach dosyć szybka, aby oferować owoce zawsze świeże.

Flaszowca miękkociernistego, czyli guyabano opisałem na łamach “Gazety”. Tuż obok niego zobaczyłem w sklepie dwa inne bardzo blisko spokrewnione z nim owoce. Co ciekawe, nie musiałem szukać ich wcale w jakiś położonych daleko od mojego azjatyckich supermarketach. Leżały sobie one spokojnie na owocowym dziale w najbliższym “No Frills”. Czas więc nieco dokładniej je opisać:

Jabłko cukrowe (ang. sugar apple) to owoc drzewa noszącego polską botaniczną nazwę flaszowca łuskowatego (bot. Annona squamosa). Roślina pochodzi z Karaibów i Ameryki Południowej, ale obecnie uprawiana jest w większości krajów tropikalnych. To najpopularniejszy spośród wszystkich uprawianych na świecie flaszowców – należy tak jak i inne do rodziny flaszowcowatych w ramach rzędu magnoliowców. A zatem jest to bliski krewniak rosnących w naszym klimacie magnolii. Ten krzew, a często raczej drzewo dorasta do 8 metrów wysokości. Ma eliptyczne lub lancetowate liście, które traci na okres zimy. Jego kwiaty osadzone są pojedynczo w kątach liści, a owoce dochodzą nawet do dziesięciu centymetrów średnicy. Jabłko cukrowe swoim wyglądem przypomina wielką, karykaturalną, bo przerośnięta jasnozieloną malinę o wielkości dorodnego jabłka. Ma grubą beżowo- zielonkawą skórkę, pod którą kryje się słodki, białawy miąższ o kremowej konsystencji – stąd zresztą nazwa tego owocu, która podkreśla jego bardzo słodki smak. Jabłko cukrowe jest bowiem naprawdę nieomal tak słodkie jak sam cukier. Owoc łatwo rozbiera się rękoma na kilka części, dzięki czemu bez problemu dostać się można do jego wnętrza, które kryje w sobie wspomniany wyżej słodki miąższ.

W pełni dojrzałym owocu miąższ swoim wyglądem przypomina wyraźnie jasny budyń. W jego środku znajdują się lśniące, czarne nasiona wielkości ziaren słonecznika. Ich liczba w każdym owocu przekraczać może nawet dwadzieścia. Są one jednak niejadalne, a nawet trujące i dlatego należy je przed jedzeniem z owocu usunąć. Można je też stopniowo wypluwać jedząc owoc. Sam miąższ można natomiast jeść na surowo, ale w połączeniu ze schłodzonym mlekiem kokosowym tworzy lekkie, naturalne i pyszne lody. Przyznać trzeba, że surowe owoce mają bardzo aromatyczny smak. Nic więc dziwnego, że najczęściej spożywane są one w postaci surowej, ale robi się też z nich różne przetwory. Na Filipinach wyrabia się z nich nawet smaczne wino. Jabłka cukrowe zawierają w sobie dużo fosforu i wapnia, żelazo, karoten, kwas askorbinowy, a także sporo różnych witamin, oraz liczne minerały.

W różnych częściach świata zupełnie inaczej nazywa się ten owoc. W Anglii znany jest również pod nazwą sweetsop; w Australii, oraz w Indiach to najczęściej custard apple; po niemiecku to zimtapfel; po francusku attier. W hiszpańsko-języcznej Południowej Ameryce to anón, anón de azucar, anona blanca, fruta do conde, cachiman albo saramuyo, a w mówiącej po portugalsku Brazylii natomiast – fruta-do-conde, fruta-de-conde, condessa, fruta-pinha, pinha, araticum, ata albo anona.

Czerymoja (ang. cherimoya) to z kolei owoc flaszowca peruwiańskiego (bot. Annona cherimola). To również gatunek drzewa z rodziny flaszowcowatych zaliczanej do rzędu magnoliowców, a zatem jeszcze jeden krewniak dobrze nam znanych magnolii. Roślina wywodzi swój rodowód z obszaru Ameryki Południowej i tam jest też do dzisiaj powszechnie uprawiana. Doskonale daje sobie radę nawet na znacznych wysokościach – rośnie do 2500 metrów nad poziomem morza! Dlatego właśnie jest tak popularna i często spotykana na nieomal każdym targowisku w Peru. Dobrze rozwija się też we wszystkich obszarach podzwrotnikowych. Spotkać więc ją również można często w innych rejonach z tropikalnym klimatem, na przykład w całej Afryce Zachodniej, a także na Jawie. Uprawiana jest też w obrębie Morza Śródziemnego w Hiszpanii i w Maroko. Rośnie również w Kalifornii i na Florydzie.

Flaszowiec peruwiański to półzimozielone drzewo. Oznacza to, że na okres zimy traci ono tylko część swoich liści. Osiąga maksymalnie do ośmiu metrów wysokości. Jego liście są jajowate lub jajowato-lancetowate. Biało-zielonkawe kwiaty osadzone są w kątach liści. Owocami są mięsiste jagody przeciętnie dochodzące do 15 centymetrów średnicy. Właściwie są one złożone ze zrośniętych ze sobą mniejszych owoców. W skrajnych przypadkach mogą one osiągać wagę nawet do czterech kilogramów.

Owoce czerymoji są nie tylko jadalne, ale na dodatek bardzo smaczne. Ponieważ są słodkie, doskonale nadają się do spożywania na surowo. Ich miąższ ma łagodny słodko-kwaśny smak, który niektórym przypomina mieszankę ananasa, mango i truskawki. Owoc ten można wykorzystywać również do deserów, likierów i napojów. Często przyprawia się go wanilią lub cynamonem… i uwaga – coś zupełnie zaskakującego: również świeżym czarnym pieprzem. Warto zdawać sobie sprawę z niezwykle krótkiego termin przydatności tego owocu do spożycia – kiedy bowiem tylko jego zielona skórka zacznie lekko brązowieć, oznacza to, że owoc w środku już się zaczął psuć i praktyczne nie nadaje się do jedzenia. Jest to zresztą cecha owoców wszystkich flaszowców. To również powód, że właśnie ze względu na szybkie ich się psucie, są one stosunkowo drogie w sklepach w Kanadzie. Cena za jeden funt owoców przekracza zwykle aż trzy dolary. Czerymoja ma w środku liczne czarne, niejadalne pestki. Zawartość tych nasion jest trująca; niejadalna jest też skórka owocu.

Warto przypomnieć, że czeremyja była ulubionym owocem Marka Twaina. Kiedyś powiedział on nawet, że “to najbardziej chyba cudowny owoc znany kiedykolwiek ludzkości”. Owoc ten jest przy tym niskokaloryczny i bogaty w witaminę C, oraz w wapń i fosfor. Jedząc go nie trzeba więc zbytnio martwić się o przybranie na wadze, a to naprawdę już jego duża zaleta.

A zatem najbliższa wyprawa do pobliskiego supermarketu po tropikalne owoce może zakończyć się nawet zdobyciem aż dwóch trofeów. Warto naprawdę te dwie nowości spróbować chociażby po to, aby mieć na ich temat własne zdanie.

Życzę Państwu smacznego!