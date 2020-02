Francuzi zrywają partnerstwo z Tuchowem Tuchów to “strefa wolna od LGBT”. Decyzja tamtejszych radnych nie spodobała się w Saint-Jean-de-Braye, francuskiej gminie, która po 26 latach zawiesiła z nimi współpracę. Zamieszanie skomentowała burmistrz Tuchowa, a także małopolska kurator oświaty. Tuchów i Saint-Jean-de-Braye od 1994 roku miały podpisaną umowę partnerską. Po tym, jak tuchowscy radni przegłosowali uchwałę o “gminie wolnej od LGBT+”, Francuzi postanowili zawiesić partnerstwo. Choć zapewniają, że uczniowie i stażyści dalej będą mogli wyjeżdżać na wymiany, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek nie widzi szans na dalszą współpracę. – Jest nam bardzo przykro, że Francja ot tak, jednym gestem przekreśliła wieloletnią współpracę. Czujemy się oszukani, bo nikt z nami wcześniej nie rozmawiał, nie konsultował takiej decyzji – mówi w rozmowie z “Gazetą Wyborczą”. Jak podkreśla, decyzja ta miała zostać podjęta ze względu na nadchodzące wybory samorządowe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

