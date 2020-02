Galopująca laicyzacja wśród młodych Polaków Nawet duchowni otwarcie mówią o galopującej laicyzacji młodego pokolenia. I nie są to publicystyczne tezy, a komentarz do wyników badań nad religijnością prowadzonych przez dziesięć lat w 106 krajach. Wynika z nich, że Polska jest światowym liderem spadku liczby wierzących wśród młodego pokolenia. Czy ci, którzy wiarę tego pokolenia powinni kształtować, widzą ten problem? Z czego ich zdaniem wynika i czy da się ten trend odwrócić? Materiał magazynu “Czarno na białym”. Ksiądz Piotr Śliżewski jest wikariuszem w jednej z zachodniopomorskich parafii. Z towarzyszącym mu ministrantem chodzi po kolędzie. Opowiada, że “tutaj ksiądz nie chodzi w swoim imieniu, tylko w imieniu samego Pana Boga”. – Żeby przyjść i dać błogosławieństwo – wyjaśnia. Duchowny odwiedzi znane mu i przygotowane na jego wizytę osoby. Nie wszędzie jednak drzwi księżom się otwiera, dlatego kurie wprowadzają zmiany, szczególnie w parafiach dużych miast. Ksiądz nie będzie już pukał do drzwi, jeżeli wcześniej nie dostanie zaproszenia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

