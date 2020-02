“Gazeta Wyborcza” publikuje listę poparcia do KRS “Gazeta Wyborcza” opublikowała listę 32 sędziów, którzy poparli kandydaturę Teresy Kurcyusz-Furmanik do Krajowej Rady Sądownictwa. “GW” opisuje także kulisy zdobywania podpisów przez niektórych sędziów, w tym przewodniczącego KRS Leszka Mazura. “GW’ wskazuje, że listy poparcia to jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic ostatnich miesięcy. “GW” ujawniła listę poparcia Teresy Kurcyusz-Furmanik, sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, kandydatki do KRS z poparciem społecznym. Zebrała ona ponad 2 tys. podpisów obywateli. – Te same nazwiska są na liście poparcia dla Leszka Mazura – mówi rozmówca “Gazety Wyborczej”. Dziennikarze gazety usiłowali skontaktować się z sędziami podpisanymi pod kandydaturą sędzi Kurcyusz-Furmanik. Wielu z nich nie odpowiedziało na pytania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

