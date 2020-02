Gigantyczny karambol w Montrealu Do gigantycznego karambolu doszło w Montrealu. Zderzyło się ponad 200 samochodów, obrażenia odniosło ok. 100 osób – kilkanaście z nich jest w stanie ciężkim. Dwie osoby zginęły. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn tej ogromnej kolizj, po której przez wiele godzin zablokowana była główna autostrada prowadząca do miasta. Tuż przed karambolem miała miejsce nagła zamieć śnieżna, która nadeszła znad niedalekiej rzeki Świętego Wawrzyńca. Nagle widoczność spadła niemal do zera. Kierowcy nie widzieli nawet drogi, którą jechali, powiedział podczas konferencji prasowej minister transportu Quebecu François Bonnardel. Meterorolodzy zdiagnozowali to zjawisko pogodowe jako tzw. szkwał, czyli nagły wzrost prędkości wiatru, któremu często towarzyszy deszcz lub śnieg. Szkwał może osiągnąć nawet 9 stopni w skali Beauforta i trwa od kilku do kilkunastu minut. Tego zjawiska pogodowego nikt nie mógł przewidzieć. Poza pogodą, do karambolu mógł się przyczynić również zły stan techniczny autostrady. Około 50 aut odjechało z miejsca wypadku, a reszta musiała zostać ściągnięta z drogi. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

