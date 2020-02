Góra lodowa wielkości Malty oderwała się od Antarktydy Góra lodowa o powierzchni ponad 300 km kwadratowych oderwała się od lodowca Pine Island, a następnie rozpadła się na mniejsze kawałki. “Proces ten udało się uchwycić 11 lutego przez misję Copernicus Sentinel-2” – podaje Europejska Agencja Kosmiczna. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) publikuje też animację wykonaną z 57 zdjęć satelitarnych, która pokazuje proces odrywania się góry lodowej. Zdjęcia wykonano między lutym 2019 r. a lutym 2020. Jak podano, dwie duże rysy zostały zaobserwowane w ubiegłym roku i od tego czasu naukowcy obserwowali, jak szybko rosły pęknięcia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

