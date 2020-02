Górnicy dostaną pieniądze i nie będą protestować Górnicy dopięli swego. Strona rządowa ugięła się pod żądaniami górniczych związków zawodowych. Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej dostaną ok. 350 zł podwyżki (6 proc.) – zapowiedział w Katowicach wicepremier Jacek Sasin. PiS uniknie też wielotysięcznej manifestacji górniczej w Warszawie. W Katowicach zakończyły się rozmowy górniczych związków zawodowych z zarządem Polskiej Grupy Górniczej oraz przedstawicielami strony rządowej: wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem i jego zastępcą Adamem Gawędą. Spotkanie, które zakończyło się porozumienia dotyczącym wzrostu wynagrodzeń w PGG, trwało blisko cztery godziny. – Porozumienie zakłada podwyżkę wynagrodzeń pracowników PGG o 6 proc. od stycznia tego roku. To jest związane z zawieszeniem protestów i deklaracją, że zapowiadane referendum i manifestacja 28 lutego w Warszawie się nie odbędą. Strony zgodziły się, że powrót do rozmów płacowych nastąpi we wrześniu tego roku i będzie uzależniony od wyników finansowych spółki – mówił tuż po zakończonych negocjacjach wicepremier Jacek Sasin. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

