Górnicy idą na Warszawę. “Takiej manifestacji nie było od czasów Kopacz”. Górnicy szykują najazd na Warszawę. W proteście, który przejdzie ulicami stolicy, weźmie udział nawet kilkanaście tysięcy osób. Będą transparenty, gwizdki, przyśpiewki i palone opony. Mobilizacja jest potężna: górnicy chwalą się, że na Śląsku zabrakło autokarów do wynajęcia na ostatni piątek lutego. W Warszawie dawno ich nie było, ale – jak przyznają – dawno nie było też wśród nich takiego niezadowolenia wobec poczynań władzy. To koniec romansu górników z PiS? Górnicy szykują wielką manifestację w Warszawie. Zgodnie z zapowiedziami, 28 lutego ulicami stolicy przejdzie kilkanaście tysięcy osób. Chcą podwyżek, ale to nie jedyny postulat. Na Śląsku mobilizacja we wszystkich kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej. Trwa spór o pieniądze i przyszłość tej gigantycznej, zatrudniającej ponad 40 tys. osób, spółki. Często podzieleni górniczy związkowcy – m.in. z “Solidarności”, “Kadry”, Związku Zawodowego Górników i “Sierpnia 80” – mówią teraz jednym głosem. Sprawę widzą tak: pieniądze na podwyżki będą, jeśli firma będzie w dobrej kondycji, a będzie tak, gdy rząd zakaże importu węgla z Rosji i będzie kupować polski. Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej “Solidarności” i szef tego związku w PGG podkreśla, że manifestacja w Warszawie musi się odbyć, aby wymusić działania rządu, bo spółka i branża górnicza sama sobie nie poradzi. – Bez decyzji politycznych to niemożliwe – uważa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

