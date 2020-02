“Granice niezależności” Są granice niezawisłości – mówi szef nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Juszczyszyn jest niezawisły i ma teraz mniejszą pensję, zablokowany komputer i Prokuraturę Krajową na karku. Dokąd ta droga prowadzi? Leszek Mazur, przewodniczący nowej KRS, przyznaje, że wprawdzie stoi na straży niezawisłości sędziów, ale – “są granice niezawisłości”. Te granice wyznaczył szef nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, upolitycznionej za rządów PiS-u, za rządów Zbigniewa Ziobry. – Przez cały okres funkcjonowania neo-KRS nie podjęła ani jednej uchwały w obronie gnębionych przez władzę sędziów – mówi Beata Morawiec ze Stowarzyszenia Sędziów “Themis”. Członkiem nowej, upolitycznionej KRS jest również szef Pawła Juszczyszyna. Też go nie broni. Prezesem sądu mianował go Zbigniew Ziobro. Jego nie szokuje postępowanie prokuratury w sprawie sędziów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

