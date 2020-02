Grenlandia: chcemy dzielić się naszą wodą z resztą świata Ze zmianą klimatu pojawiają się od razu dwa problemy z wodą: w wielu częściach świata jej brakuje, zaś w regionach polarnych wody roztopowe spływają do słonych oceanów. Rząd Grenlandii ma rozwiązanie – pisze Deutsche Welle. Grenlandia postrzega globalne ocieplenie jako szansę dla nowych gałęzi gospodarki. Rząd autonomicznej wyspy, politycznie zależnej od Danii, chce pozwolić 16 przedsiębiorstwom na gromadzenie i sprzedaż wody roztopowej. Do tej pory licencje na taką działalność wydano dziewięciu mniejszym firmom, „ale chcemy ekspandować i dzielić się naszą wodą z resztą świata”, powiedział berlińskiemu dziennikowi „Tagesspiegel” minister ds. przemysłu i energii Jess Svane. W innych częściach świata woda jest na wagę złota. „Efektem zmian klimatycznych będzie też rosnący deficyt wody na świecie”, dodał Svane. Władze Grenlandii uznały zatem, że „możemy oferować produkt rynkowy, którego gdzie indziej brakuje”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

