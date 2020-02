Grodzki uspokaja, Senat nie odpuści ws. opieki nad Polonią Prawo i Sprawiedliwość planuje pozbawienie – zdominowanego przez opozycję – Senatu środków na opiekę nad Polonią. 100 mln zł przeznaczone na ten cel ma trafić do rządu. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki zapowiedział jednak, że pozbawienie izby wyższej pieniędzy nie sprawi, iż senatorzy zapomną o potrzebujących pomocy Polakach za granicą. “PiS chce Senatowi zabrać środki finansowe na wspieranie Polonii na świecie, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii, dotkniętych brexitem. Chcę zapewnić naszych rodaków na obczyźnie, że Senat Was nie opuści i będzie wypełniał swoje konstytucyjne zadanie opieki nad Polonią najlepiej jak potrafi” – poinformował marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki na Twitterze. Opieka Senatu nad Polonią wynika z tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej i jest wyraźnie wskazana w art. 8 ust. 1 pkt 3a Regulaminu Senatu, który stanowi, iż “marszałek Senatu prowadzi sprawy z zakresu współpracy i opieki nad Polonią i Polakami za granicą”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.