HAPPY FAMILY DAY! W tym roku Family Day przypada 17 lutego. Zawsze święto to jest w 3. poniedziałek w lutym, a tylko w Kolumbii Brytyjskiej w drugi poniedziałek lutego. Generalnie ten dodatkowy wolny dzień i przez to długi weekend w zimie obowiązuje tylko w Albercie, Manitobie (jako Louis Riel Day), Ontario, Saskatchewan i w tym roku po raz pierwszy w Kolumbii Brytyjskiej. Wyspa Księcia Edwarda ma dzień wolny w lutym PEI Islander Day, drugi poniedziałek w lutym od 2009 roku. Oto co jest otwarte tego dnia w Toronto i Ontario: • niektóre supermarkety (Eaton Centre, Square One, Vaughan Mills i Pacific Mall oraz sklepy dzielnic Bloor-Yorkville i Yonge Street), • większość muzeów i atrakcji turystycznych, • niektóre lodowiska i ośrodki sportowe. Poczta będzie dostarczana – jest to prowincyjne święto, więc instytucje i usługi federalne nie są zakłócone. Nieczynne są: • sklepy LCBO i piwne The Beer Store, • instytucje miejskie, np. Toronto City Hall, • banki, • szkoły, • biblioteki. TTC kursuje według rozkładu świątecznego, a GO Transit według rozkładu sobotniego. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.