Helsinki bez śniegu. Pierwszy taki styczeń w historii pomiarów. Według fińskiego Instytutu Meteorologicznego (Ilmatieteen laitos) tegoroczny styczeń był wyjątkowy pod względem statystyk dla stolicy kraju – Helsinek. Pierwszy miesiąc roku był – jak podkreślono – “całkowicie bezśnieżny”. Stacja pomiarowa w centrum Helsinek nie zarejestrowała w styczniu ani jednego centymetra pokrywy śnieżnej. Taka sytuacja nie zdarzyła się odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 1844 roku – podało w piątek fińskie radio publiczne.



Na przestrzeni lat dużą liczbę bezśnieżnych dni w centrum Helsinek w styczniu odnotowano w 1925 roku oraz 1930 roku, kiedy to dni bez śniegu było po 29, zaś w 2018 r. było ich 21. Jak wynika z wieloletnich danych pomiarowych, zazwyczaj w styczniu Helsinki są pod śniegiem – w ubiegłym roku bezśnieżnych styczniowych dni było zaledwie sześć, co jest również średnią dla lat 1981-2000.

