Historia okupacji Polski? Niemcy nic o tym nie wiedzą. Losy Polaków w czasie okupacji są mało znane w Niemczech. Pomysł budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar wojny wywołał pierwszą od lat dyskusję na ten temat – zauważają eksperci. Wiadomo, gdzie leży źródło tej długoletniej obojętności. O ile Niemcy uchodzą za unikalny przykład kraju, który potrafił krytycznie spojrzeć na własną historię, a nawet uczynić z tej krytyki fundament szerokiego politycznego i społecznego konsensusu, to nie brakuje w Niemczech obszarów historycznej pamięci, które nadal pozostają w cieniu. Można do nich zaliczyć stosunek do losów Polski w latach drugiej wojny światowej i okropieństw niemieckiej okupacji. W przeciwieństwie do bardzo obecnego i dobrze zbadanego w niemieckiej świadomości tematu zagłady Żydów, czy wojny na wyniszczenie ze Związkiem Radzieckim, działania przeciwko Polakom i państwu polskiemu, realizowane od pierwszych minut wojny, są tematem znanym wąskiej grupie specjalistów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.