Hiszpański karnawał z nazistami. Izrael protestuje. Ambasada Izraela w Madrycie zaprotestowała przeciwko zorganizowanej na ulicach hiszpańskiej miejscowości Campo de Criptana, w środkowej części kraju, zabawie karnawałowej. Niektórzy paradujący udawali niemieckich nazistów i więźniów obozów zagłady. Zarzuty dotyczą nie tylko ubranych w “pasiaki” uczestników parady, skąpo odzianych uczestniczek marszu naśladujących esesmanki, ale też żołnierzy III Rzeszy w pełnym rynsztunku, a nawet atrap kominów pieców krematoryjnych. We wtorkowym komunikacie izraelska placówka dyplomatyczna uznała wydarzenie, odbywające się w rytmie muzyki dyskotekowej, za „oburzającą próbę lekceważenia” pamięci o ofiarach Holokaustu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

