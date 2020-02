Holandia powiedziała pierwsze “tak” We wtorek parlament Holandii przegłosował ratyfikację porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską a Kanadą.



Wszystkie cztery partie koalicyjne poparły CETA (Kompleksową Umowę Gospodarczo-Handlową) – umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. Wraz z TTIP CETA stworzy transatlantycką strefę wolnego handlu.



Następnym krokiem jest skierowanie projektu do holenderskiego Senatu. Ratyfikacja CETA przez tradycyjnie opowiadającą się za wolnym rynkiem Holandię pozostaje jednak niepewna, gdyż przeciwnicy porozumienia mają przewagę w Senacie, który podejmie ostateczną decyzję w późniejszym terminie. CETA, czyli kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą, tymczasowo weszła w życie 21 września 2017 roku, znosząc 99 proc. ceł we wzajemnym handlu. Zwolennicy umowy twierdzą, że ma ona zasadnicze znaczenie dla przyszłych umów handlowych, ale krytycy twierdzą, że niesprawiedliwie faworyzuje międzynarodowe koncerny i grozi obniżeniem standardów bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Takie obawy doprowadziły do powstania w Holandii nietypowej koalicji ekologów, obrońców praw zwierząt i skrajnie prawicowych partii antyunijnych, walczących o odrzucenie umowy. Umowa CETA weszła w życie we wrześniu 2017 roku, lecz do tej pory ratyfikowało ją jedynie 13 z 27 państw członkowskich UE oraz Kanada. na podst. PAP Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

