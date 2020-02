Holendrzy zrobili dokument, który nie spodoba się PiS Czy Polska to straumatyzowany kraj? – takie pytanie pada z ust holenderskiej dziennikarski pod koniec dokumentu o naszym kraju. Film “Prawa strona historii” nakręcony przez prestiżową telewizję VPRO trwa nieco ponad 40 minut, ale dotyka wielu bolesnych kwestii, które do dziś budzą gorące emocje. Oto 5 rzeczy, których zagraniczny widz dowie się o Polsce. Autorzy dokumentu pokazują, w jaki sposób PiS zniszczył wystawę, która pokazywała uniwersalność tragedii z lat 1939-1945 i zrobił z niej wojenny folder reklamowy, który ma zachęcić do chwycenia za broń. Podkreślają, że “nacjonalistyczny rząd” przejął placówkę dzięki wybiegowi formalnemu, a mózg przedsięwzięcia – Paweł Machcewicz – został wymiony na figuranta, który podobnie jak politycy PiS udaje, że nie wie co się stało w Jedwabnem, a Grossowi zarzuca kłamstwo. Przyciśnięty przez reporterkę przyznaje, że wymordowanie Żydów jest faktem, jednak sprawa miała charakter marginalny. I dla odwrócenia uwagi jak mantrę powtarza: “rodzina Ulmów”. Tymczasem – jak podkreśla Machcewicz – Jedwabne to tylko jedno z wielu miasteczek, gdzie polscy sąsiedzi korzystając z wojennej zawieruchy zabili sąsiadów żydowskich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

