Hosni Mubarak nie żyje. Były prezydent Egiptu miał 91 lat. Były prezydent Egiptu Hosni Mubarak zmarł w wieku 91 lat z powodu ciężkiej choroby. Mubarak znajdował się na oddziale ratunkowym szpitala, ale jak informowały media, jego stan był stabilny. Hosni Mubarak rządził Egiptem 30 lat. 11 lutego 2011 r. został zmuszony ustąpić ze stanowiska. Zmarł we wtorek po ciężkiej chorobie. W marcu 2017 roku sąd kasacyjny uniewinnił byłego prezydenta Egiptu Hosni Mubaraka – poinformowała egipska telewizja. Były prezydent oskarżony był o stłumienie antyprezydenckich protestów w 2011 roku, nazywanych Egipską Rewolucją. Ludzie protestowali przeciwko złej sytuacji materialnej, bezrobociu i korupcji. Demonstranci żądali ustąpienia prezydenta Hosniego Mubaraka. Podczas trwających ponad dwa tygodnie protestów w starciach z siłami bezpieczeństwa zginęło 846 osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

