Hurkacz dał się ograć 98. rakiecie świata Hubert Hurkacz szybko pożegnał się z turniejem ATP w Marsylii. W 2. rundzie od Polaka niespodziewanie lepszy okazał się Vasek Pospisil. Kanadyjczyk w środę wygrał w 6:3, 6:4. Wrocławianin, który jest obecnie 29. zawodnikiem rankingu ATP zaczął turniej we Francji od pewnej wygranej nad występującym z dziką kartą reprezentantem gospodarzy Antoinem Huangiem 6:4, 6:1. W środę był faworytem w starciu z notowanym pod koniec pierwszej setki klasyfikacji Pospisilem. Kanadyjczyk ma jednak za sobą udane dwa tygodnie i wiadomo było, że to będzie trudne wyzwanie. Dotarł do finału turnieju w Montpellier, w którym przegrał z Francuzem Gaelem Monfilsem. Po drodze jednak rozprawił się ze swym rodakiem Denisem Shapovalovem, Richardem Gasquetem z Francji i Belgiem Davidem Goffinem. Tydzień wcześniej w Rotterdamie ograł na inaugurację piątego w rankingu ATP Rosjanina Daniiła Miedwiediewa. W starciu z Hurkaczem był zawodnikiem, który zachował zimną krew – zwłaszcza przy serwowaniu. Polak wprawdzie kilka razy pewnie utrzymał podanie, ale zdarzyło mu się także tracić koncentrację. Wrocławianin dawał Pospisilowi wiele szans na przełamanie. Będący w dobrej formie Kanadyjczyk nie miał problemu z wykorzystaniem błędów 22-letniego tenisisty. W obu partiach Hurkacz po razie tracił podanie. To był drugi pojedynek Hurkacza z Pospisilem. W pierwszym również lepszy był Kanadyjczyk. W 2017 roku w challengerze w Gimcheon wygrał 7:6, 5:7, 6:1. Znają się jednak dużo lepiej, bowiem w ostatnim Australian Open i US Open tworzyli parę deblową. 2. runda turnieju ATP w Marsylii: Hubert Hurkacz (29. ATP) – Vasek Pospisil (98. ATP,Kanada) 3:6, 4:6.

