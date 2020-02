Ibrahim odnaleziony w Belgii We wtorek wieczorem odnaleziono 10-letniego Ibrahima. Porwany chłopiec został zlokalizowany w Belgii, gdzie pojechała szukać go matka. Jak mówi kobieta, o odnalezieniu syna dowiedziała się z mediów. Jak informowaliśmy we wtorek wieczorem, 10-letni Ibrahim jest cały i zdrowy. Miejsce jego pobytu chłopca zlokalizowała belgijska policja. Obecnie przebywa ze swoim ojcem. Do informacji o odnalezieniu chłopca w Belgii odniosła się jego matka. – O tym, że syn został odnaleziony, dowiedziałam się z mediów – podkreśla pani Karolina w rozmowie z Onetem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

