Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie online? Budowa domu jest poważną finansową inwestycją, dlatego nikt nie chce pozwolić sobie na jakiekolwiek straty. Aby zabezpieczyć się w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych, wcale jednak nie trzeba czekać do momentu przeprowadzki. Możesz wykupić ubezpieczenie na dom w budowie. Sprawdź, ile kosztuje taka polisa online. Nie wszystkie osoby mają świadomość, że można ubezpieczyć nie tylko nieruchomość gotową do zamieszkania, ale również na etapie budowy. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby zabezpieczyć się finansowo przed skutkami takich nieprzewidzianych zdarzeń jak np. kradzież, powódź, pożar itp. Dom w budowie, czyli jaki? Decydując się na ubezpieczenie na dom w budowie, warto poznać definicję takiej nieruchomości. Chociaż każde towarzystwo ubezpieczeniowe może interpretować ją nieco inaczej, zwykle przyjmuje się, że jest to nieruchomość niezamieszkała znajdująca się na dowolnym etapie budowy – od stanu zerowego do stanu surowego zamkniętego. Od czego zależy cena ubezpieczenia domu w budowie? Ubezpieczenie domu w budowie to polisa, której cena ustalana jest na podstawie ryzyka ubezpieczeniowego oraz wielu dodatkowych elementów. Na koszt wpływają między innymi takie czynniki jak: wartość nieruchomości

zakres ochrony

etap budowy

miejsce zamieszkania

suma ubezpieczenia. Istotną rolę odgrywa tutaj ostatni element – od niego zależy wysokość wypłacanego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższej składki należy się spodziewać. Koszt polisy na dom w budowie – kalkulacja Cena ubezpieczenia domu w budowie wyznaczana jest indywidualnie dla każdego inwestora. Można jednak podać średnią wysokość składki – waha się ona w bardzo szerokich granicach. Za najbardziej podstawową ochronę trzeba zapłacić mniej więcej 100 zł w skali roku. Natomiast polisa obejmująca wszystkie ryzyka i uwzględniająca wysoką sumę ubezpieczenia może kosztować więcej niż 500 zł rocznie. Więcej szczegółów i przykładowe kalkulacje dostępne są w artykule pod adresem https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ile-kosztuje-ubezpieczenie-domu-w-budowie. Pamiętaj! Ubezpieczenie na dom w budowie może być tańsze, jeśli zdecydujesz się wykupić polisę online. Zanim jednak podpiszesz umowę sprawdź, który ubezpieczyciel faktycznie oferuje najlepsze finansowo rozwiązanie. Porównaj, uwzględniając nie tylko cenę, ale przede wszystkim zakres ochrony oraz ewentualne wyłączenia. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

