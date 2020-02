Inna Rosja Taka Rosja niezbyt często przebija się na czołówki mediów. To historie, które władze mocarstwa wolą ukrywać. Ten potężny kraj w reporterskim zbliżeniu ujawnia swoje problemy i traumy, które trawią go od środka. Tylko czy na pewno inne kraje, te bogatsze i bardziej rozwinięte, są od podobnych problemów zupełnie wolne? “Ten kraj potężny, jego step wielki. Nie pojmiesz go rozumem choćbyś myślał wieki” – śpiewał ćwierć wieku temu Kazik Staszewski. Dziś, gdy słyszymy kolejne, najczęściej tragikomiczne historie, płynące z tamtego rejonu świata, wielu z nas kwituje je prostym sloganem – “Rosja to stan umysłu”. Bagatelizujemy je i sprowadzamy do dziwactw czy ciekawostek. Jelena Kostiuczenko pokazuje, że warto iść dalej – nie bała się ryzyka, nie bała się ubrudzić, by opisać skomplikowane losy mieszkańców Rosji. “Przyszło nam tu żyć” to zbiór reportaży, które pokazują Rosję od środka, wraz z jej problemami, które często nikną pod maską super potęgi. Nie, to nie jest miła lektura. Wręcz przeciwnie, to dość dojmująca opowieść o ludziach, którzy tęsknią za porządkiem świata, ale otacza ich chaos i przemoc, od której i oni sami nie są wolni. Do tego wszechotaczający bezsens, brak nadziei. Ale nie brakuje takich, którzy w walce o lepsze jutro, jednak wciąż się podnoszą po kolejnych klęskach i chcą walczyć. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

