Internetowa wielbicielka Andrzeja Dudy wzbudza kontrowersje w sieci “Mieć Cię tak blisko, poczuć ciepło Twojej szyi na moich ustach… ciepło ramion, uśmiech i spojrzenie… Upewniłam się tylko w tym, że kocham jak nigdy nikogo” – to wyznanie zakochanej w Andrzeju Dudzie internautki zelektryzowało opinię publiczną. Zdjęcie kobiety z prezydentem wzbudza kontrowersje, pojawiają się zarzuty, że jest ona prowokatorką, mającą na celu osłabić poparcie dla urzędującej głowy państwa. Wiele osób pyta również, czy takie spotkania są bezpieczne dla Andrzeja Dudy. “Pocałowałam go w szyję chyba kilka razy wczoraj byłam tak podjarana, że nie wiedziałam co mam mówić, najchętniej bym m go już nie wypuszcza z ramion..ale rzeczywistość jest okrutna” [pisownia oryginalna]. Zdjęcie szybko zdobyło popularność i odbiło się szerokim echem w mediach i opinii publicznej. W sieci pojawiły się pogłoski, że kobieta wcześniej korespondowała z prezydentem, ukrywając się pod internetowym pseudonimem “Ruchadło lesne”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

