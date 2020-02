Inwestowanie w nieruchomości

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Od bardzo długiego już czasu, wielu inwestorów kupowało w Toronto mieszkania lub domy prosto od dewelopera, na etapie tzw. pre-construcion, czyli jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Była to jedna z najbardziej popularnych form inwestycji. Spowodowane było to faktem, że późniejsza wartość tych nieruchomości zawsze rosła. Ponadto tego typu inwestycja była dużo mniej ryzykowna oraz mniej kosztowna często bowiem okazywało się, że renowacje wymagały dużo większych nakładów niż początkowo zakładano. Ponadto przy kupnie domu, wymagany był dużo większy depozyt, a więc zaangażowane były dużo większe środki.

Gdy kupuje się nieruchomość w fazie przed rozpoczęciem budowy nie wymagane są aż tak duże naklady inwestycyjne, a poza tym ostatecznie otrzymujemy zupełnie nowy produkt, niewymagający żadnych dodatkowych inwestycji. Obecnie jednak deweloperzy nieco się wycwanili, a do początkowych, reklamowanych kosztów zakupu dochodzi często wiele innych typu dodatkowe koszty dewelopera, koszty związane z wykończeniem, w zależności od użytych materiałów, itp.

Jakie są zasady kupowania prosto od dewelopera? A więc wszystkie obowiązujące umowy są zawsze robione na umowach sporządzanych przez tego dewelopera, oraz trzeba powiedzieć, że zawsze są sporządzone w taki sposób, aby były jak najbardziej dla niego korzystne.

Dlatego też w przypadku sprzedaży nieruchomości jeszcze niewybudowanej lub nieukończonej (tzw. assignment), trzeba być bardzo uważnym oraz sporządzić umowę, a także wiedzieć jak renegocjować z deweloperem, w celu uniknięcia nieraz ukrytych kosztów. Najlepiej taką umowę dać do przejrzenia prawnikowi.

Spodziewajmy się więc mimo wszystko dodatkowych kosztów: oczywiście deweloper zawsze będzie domagał się kosztów związanych z przepisaniem umowy na innego kupującego, jak również kosztów prawnika.

Sa jeszcze inne sprawy, jak np. kto otrzyma uzyskany z depozytu procent za ten depozyt? Kto i w jaki sposób będzie płacił podatek HST, jako że taka sprzedaż może zostać potraktowana jako tzw. „flip”, co wiąże się z opodatkowaniem (capital gains) w przypadku uzyskania korzyści.

Osoba kupująca powinna oczywiście ubiegać się o finansowanie przed ostatecznym podpisaniem umowy: ważne, albowiem niektóre instytucje finansowe nie udzielają pożyczki hipotecznej na takiego typu transakcje.

Na koniec ważne jest, aby dokładnie określić w umowie kto odpowiedzialny będzie za pokrycie dodatkowych kosztów (tzw. adjustments), które należy zapłacić deweloperowi przed zamknięciem projektu i oddaniem nieruchomości do użytku, jak również kto będzie odpowiedzialny za ewentualne dodatkowe koszty związane z wykończeniem.

Przed sprzedażą takiego prawa do zakupu należy upewnić się u dewelopera czy taki zakup zostanie zaakceptowany: wielu bowiem deweloperów nie dopuszcza odsprzedaży nieruchomości innej osobie do czasu kiedy nie będzie sprzedanych od 85 do 90 procent danego projektu. Czasami w wypadku gdy rynek spowolni, taka sprzedaż może stać pod znakiem zapytania przez dłuższy czas, a jeśli deweloper wpadnie w kłopoty finansowe, sprzedaż może nie dojść do skutku.

Dlatego też, przed podjęciem decyzji o takim zakupie należy dokładnie sprawdzić zdolności finansowe oraz renomę dewelopera.

Oczywiście trzeba się mieć na baczności, ale w dalszym ciągu widząc jak ceny nieuchomości w Toronto rosną, nie należy obawiać się strat związanych ze spadkiem cen. Wręcz przeciwnie, ceny zwłaszcza mieszkań w apartamentowcach rosną szybciej niż do tej pory.

Wystawiających nieruchomości na sprzedaż zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za kazdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący.

We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”, a korzystając z naszej strony internetowej „house4us.ca” macie Państwo bardzo ułatwiony dostęp nie tylko do naszej oferty, lecz również do całego systemu poszukiwań nieruchomości do sprzedaży, z mapą, cenami, wszystkimi niezbędnymi inormacjami: prosimy z nich korzystać, jest to usługa zupełnie bezpłatna!

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage