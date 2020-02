Izba Dyscyplinarna odwołuje terminy Sędziowie, których sprawy immunitetowe nie zostały zakończone przez Izbę Dyscyplinarną SN do 14 lutego, poczekają na rozstrzygnięcie. Wszystko przez nowe przepisy. – To było do przewidzenia. To nie jest proces legislacyjny, tylko radosna twórczość – ocenia w rozmowie z “Rzeczpospolitą” sędzia Beata Morawiec. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odwołała w czwartek pięć rozpraw. Wszystkie dotyczyły spraw immunitetowych. – Przyczyną odwołania są wątpliwości co do wykładni znowelizowanych przepisów, które weszły w życie 14 lutego – podał Piotr Falkowski, rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN. Problematyczny jest przepis przejściowy. Wszystko przez niejasności po zmianie przepisów. Nowelą ustawy sędziowskiej postępowania w sprawie o uchylenie immunitetów w obu instancjach prowadzić ma Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Do tej pory w pierwszej instancji orzekały sądy dyscyplinarne – sądy apelacyjne. A dopiero w drugiej nowa izba SN. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

