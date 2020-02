Jak koronawirus wpłynie na globalną gospodarkę? Kilka scenariuszy. Rozpatrujemy różne scenariusze wpływu koronawirusa na światową gospodarkę – poinformowała dyrektor zarządzająca Międzynarodowym Funduszem Walutowym Kristalina Georgiewa. Goergiewa podczas sobotniego spotkania ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw grupy G20 wskazała, że władze Chin podejmują wszelkie działania, żeby ograniczyć negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę. Działania te obejmują m.in. zwiększanie płynności, wprowadzanie dodatkowych instrumentów fiskalnych i wsparcie finansowe. – W naszym obecnym bazowym scenariuszu ogłaszane programy zostaną wprowadzone w życie i chińska gospodarka powróci do normy w drugim kwartale. W efekcie wpływ na światową gospodarkę będzie relatywnie mały i krótkoterminowy – powiedziała Georgiewa na konferencji w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.